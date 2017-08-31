У Дніпрі поліцейські розшукали підозрюваного у резонансному вбивстві

У Дніпрі поліцейські розшукали підозрюваного у резонансному вбивстві

08:30 31.08.2017
  • У Дніпрі поліцейські розшукали підозрюваного у резонансному вбивстві
  • У Дніпрі поліцейські розшукали підозрюваного у резонансному вбивстві

Сварка між чоловіками виникла під час розпиття алкогольних напоїв. За словами підозрюваного, потерпілий почав погрожувати йому та дружині фізичною розправою. Тож він змушений був застосувати помпову рушницю. Вистрілив спочатку гумовими кулями, а потім випустив бойову, яка влучила в груди. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник відтягнув тіло до собачого вольєру. Вранці за допомогою мачете відрізав голову та кінцівки, тачкою відвіз його до сміттєвого контейнера, прикидав автомобільними покришками і підпалив. Близько опівдня 27 серпня один з місцевих жителів почав прибирати сміття та побачив рештки людини. Про виявлене одразу повідомив у поліцію. Оперативники карного розшуку Новокодацького відділення поліції вирахували чоловіка, який міг скоїти це вбивство - підозра у скоєнні злочину впала на одного з жителів району. Вони орієнтували патрульних поліцейських на розшук підозрюваного. Патрульні опитали понад 20 осіб, які могли знати, де знаходиться розшукуваний, опрацювали всі можливі місця його перебування. В результаті вже за кілька годин поблизу цвинтаря поліцейські помітили підозрілого чоловіка. Той занервував і спробував втекти, але правоохоронці не дали йому такої змоги. 42-річного підозрюваного доставили до Новокодацького відділення поліції м. Дніпра. Виявилось, що він раніше судимим не був, вину свою повністю визнав. Зараз з ним працюють слідчі.
Чоловіку загрожує покарання за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

За матеріалами відділа комунікації поліції Дніпропетровської області

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