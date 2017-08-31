У Львові викрили групу з 12 підлітків, причетних до неодноразових крадіжках з супермаркетів

У Львові викрили групу з 12 підлітків, причетних до неодноразових крадіжках з супермаркетів

09:30 31.08.2017
  • У Львові викрили групу з 12 підлітків, причетних до неодноразових крадіжках з супермаркетів
  • У Львові викрили групу з 12 підлітків, причетних до неодноразових крадіжках з супермаркетів
  • У Львові викрили групу з 12 підлітків, причетних до неодноразових крадіжках з супермаркетів

Патрульних викликали до одного з магазинів, де охорона зафіксувала на камеру відеоспостереження крадіжку. Начальник охорони показав патрульним відео, де група підлітків ховає в сумки товари з прилавків. Як з'ясувалося, крадіжки здійснювали 8 дівчат та 4 хлопців. Троє підлітків з батьками прибули до Сихівського відділу поліції для встановлення всіх обставин справи. Діти сказали, що причетні до крадіжок і з інших супермаркетів. Тепер справою займаються відповідні служби.

Крадіжки почалися ще з 25 серпня. Підлітків цікавили виключно дорогі товари: елітний алкоголь, мідії, креветки, ікра, шоколад, косметика. Адміністрація магазину написала заяву про вчинення злочину та зробила довідку про вартість всього викраденого товару. Згодом, під час патрулювання, правоохоронці побачили на вулиці дівчинку, схожу на одну з тих, яку патрульні бачили на відео. Дівчина в присутності батьків сказала, що визнає провину. Також патрульні встановили дані решти учасників події. 

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