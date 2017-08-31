View the full image У Києві рятувальники ліквідували пожежу в одноповерховій металевій будівлі

31 серпня до оперативно-координаційного центру Головногоуправління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Автозаводській, що в Оболонському районі столиці. На місце події негайно прибули рятувальники найблищих пожежно-рятувальних підрозділів. Як виявилось, займання виникло у 1-поверховій металевій будівлі на площі 50 кв. м. На місці події працювало 4 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі з’ясовуються.

За матеріалами ГУ ДСНС України у м. Києві