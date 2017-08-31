Рибний бенкет: двох браконьєрів затримали у столиці. ФОТО

Зловмисники ловили рибу у акваторії річки Дніпро забороненими знаряддями. Розпочато кримінальні провадження.

Під час патрулювання на службовому катері працівники відділу поліції в річковому порту «Київ» неподалік від Дарницького мосту помітили чоловіка, який ловив рибу за допомогою сіток із жилки. Щодо 46-річного рибалки склали відповідні матеріали, вилучили заборонені знаряддя лову та рибу.

Згодом на лівому березі магістрального каналу Бортницької насосної станції аерації в Дарницькому районі Києва правоохоронці виявили 30-річного чоловіка, який рибалив за допомогою забороненого знаряддя лову – павука.

Начальник відділу поліції в річковому порту «Київ» Тарас Полієнко

розповів: «За двома фактами розпочаті кримінальні провадження

за статтею 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим

водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Заборонені знаряддя лову та виловлена риба вилучені. Після

проведення слідчих дій матеріали будуть направленні до суду

для прийняття процесуального рішення».

Браконьєрам загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

За матеріалами відділу комунікації поліції Києва