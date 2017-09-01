У Маріуполі "Бонні та Клайд" росповсюджували наркотики. ФОТО

Представниками прокуратури Донецької області спільно з працівниками Управління кримінальної поліції підрозділу протидії наркозлочинності та слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області під час спецоперації затримано чоловіка та жінку, які розповсюджували наркотичні засоби на території м. Маріуполя.

Установлено, що 33-річний чоловік та його 25-річна дружина за місцем свого мешкання незаконно зберігають наркотичні засоби (канабіс), та психотропні речовини (амфетамін), які фасують та збувають. За даними слідчих, канабіс правопорушники збували по 250 грн за сірникову коробку, амфетамін – по 500 грн за 1 гр.

У четвер, 31 серпня, під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та у автомобілі виявлено та вилучено наркотичні засоби, а також кошти, отримані від реалізації «товару».

Подружжя затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі першочергові слідчі дії тривають. За даним фактом проводиться розслідування за ч.2 ст. 307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів і психотропних речовин).

Прес-служба прокуратури Донецької області