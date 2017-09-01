В Ужгороді через горілку чоловікові загрожує кримінальна відповідальність

Патрульні отримали повідомлення про те, що на одному з подвір’їв в Ужгороді перебуває чоловік, який потрапив туди незаконним шляхом. Подія трапилася на вулиці Керченській, де заявниця повідомила, що невідомий заліз у середину її будинку розбивши скло вхідних дверей та вимагав від неї горілку. Отримавши відмову, почав самостійно шукати алкоголь й коли нічого не знайшов, покинув дім заявниці та зник у невідомому напрямку. Патрульні відразу почали пошуки імовірного правопорушника, відтак, на території одного з приватних будинків помітили особу, яка дивно поводилася. Полісмени вирішили знайти власників, щоб потрапити на подвір’я. І, якомога скоріше відшукали хазяйку, яка відкрила ворота прибудинкової території. Громадянина затримали та викликали слідчих. Пізніше він розповів, що хотів щось вкрасти аби купити горілки й вибравшись на огорожу впав й пошкодив руку, як наслідок – не зміг рухатися далі. Справу передали слідчим, оскільки затриманому загрожує кримінальна відповідальність за статтею 162 ККУ (порушення недоторканості житла).