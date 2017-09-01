У Полтавській області затримали двох чоловіків, що нападали на пенсіонерів

У Полтавській області затримали двох чоловіків, що нападали на пенсіонерів

07:00 01.09.2017
  • У Полтавській області затримали двох чоловіків, що нападали на пенсіонерів
  • У Полтавській області затримали двох чоловіків, що нападали на пенсіонерів

Нападники віком 30 та 38 років - мешканці сусідньої області. Як повідомив начальник поліції Полтавщини Олег Бех: «До жертв застосовували газовий балончик, погрожували ножем та зв’язували. Після цього забирали гроші, прикраси, медалі та інші матеріальні цінності. Наразі встановлюємо причетність фігурантів до ряду тяжких злочинів на території нашої держави». Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (розбій, поєднаний із проникненням у житло).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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