У ДТП на Миколаївщині загинув підліток, ще двоє людей були травмовані. ФОТО

30 серпня близько 02:30 в с. Покровське Очаківського району водій автомобілю «Mitsubishi Shogun», 19-річний місцевий мешканець, не впорався із керуванням та зіткнувся зі шлагбаумом, після чого авто з'їхало на узбіччя та перекинулось. Після ДТП водій з місця події втік, але згодом він сам прибув до поліції Очаківського району. Зараз молодик госпіталізований. Двоє його пасажирів, 18-ти та 25-ти років, з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні, а ще один, 17-річний мешканець Очакова, загинув на місці аварії.

Слідчими слідчого управління ГУНП в Миколаївській області проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами відділу комунікації поліції Миколаївської області