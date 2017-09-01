У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО

У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО

07:20 01.09.2017
  • У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО
  • У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО
  • У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО

Співробітники Васильківського відділу поліції оперативно розшукали та затримали 30-річного місцевого жителя, який вчинив ножову розправу над трьома товаришами своєї співмешканки.

48-річна жінка запросила трьох знайомих чоловіків до себе додому. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між гостями та її співмешканцем відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Розлючений господар схопив ножа та завдав своїм кривдникам численних колото-різаних ран, після чого втік.

Трьох постраждалих - 34, 44, та 53 років доставлено до лікарні.

Підозрюваного затримано.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області

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