У Василькові, що під Києвом, один безжально порізав трьох. ФОТО

Співробітники Васильківського відділу поліції оперативно розшукали та затримали 30-річного місцевого жителя, який вчинив ножову розправу над трьома товаришами своєї співмешканки.

48-річна жінка запросила трьох знайомих чоловіків до себе додому. Під час спільного розпиття спиртних напоїв між гостями та її співмешканцем відбувся конфлікт, який переріс у бійку. Розлючений господар схопив ножа та завдав своїм кривдникам численних колото-різаних ран, після чого втік.

Трьох постраждалих - 34, 44, та 53 років доставлено до лікарні.

Підозрюваного затримано.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області