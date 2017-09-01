У Запоріжжі патрульні врятували п’яного водія та пасажирку з розбитого авта. ФОТО

Патрульні Запоріжжя врятували нетверезого водія та його пасажирку з понівеченого авто

Поліцейські надали потерпілим домедичну допомогу та викликали швидку.

Правоохоронці звернули увагу на хаотичний рух автомобіля на проспекті Соборному. Патрульні рушили слідом, але до зупинки авто патрульними машина потрапила у ДТП.

Водій не дотримався ПДР і врізався у бетонну плиту. Інспектори патрульної поліції одразу витягли з понівеченого авто водія і пасажирку, надали їм домедичну допомогу та викликали швидку.

Поліцейські виявили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння відбувся у лікарні, в крові чоловіка виявлено 2,09 проміле алкоголю.

На водія складено адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного сп'яніння) та ст. 124 КУпАП (Вчинення ДТП). Автомобіль евакуйовано на штрафмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області