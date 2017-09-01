У Запоріжжі патрульні врятували п’яного водія та пасажирку з розбитого авта. ФОТО
У Запоріжжі патрульні врятували п’яного водія та пасажирку з розбитого авта. ФОТО
Поліцейські надали потерпілим домедичну допомогу та викликали швидку.
Правоохоронці звернули увагу на хаотичний рух автомобіля на проспекті Соборному. Патрульні рушили слідом, але до зупинки авто патрульними машина потрапила у ДТП.
Водій не дотримався ПДР і врізався у бетонну плиту. Інспектори патрульної поліції одразу витягли з понівеченого авто водія і пасажирку, надали їм домедичну допомогу та викликали швидку.
Поліцейські виявили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Огляд на стан сп'яніння відбувся у лікарні, в крові чоловіка виявлено 2,09 проміле алкоголю.
На водія складено адмінматеріали за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування в стані алкогольного сп'яніння) та ст. 124 КУпАП (Вчинення ДТП). Автомобіль евакуйовано на штрафмайданчик.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області