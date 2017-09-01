У Полтаві під час ДТП постраждав 14-річний пасажир автомобіля. ФОТО

Подія сталася на перехресті вул. Ф. Матвієнка та вул. Героїв АТО.

Автомобіль «Джилі» зіткнувся з автомобілем «Шевроле ", під керуванням 46-річного водія. У результаті зіткнення 14-річний пасажир автомобіля отримав тілесні ушкодження та доставлений до лікарні.

За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



Обставини та причини ДТП встановлює слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області