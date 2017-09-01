П’ятеро людей дістали поранення під час ДТП на Львівщині. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась напередодні, близько 22:30, на автодорозі Смільниця – Старий Самбір у селі Поляна, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сеат Кордоба», 28-річний мешканець Старосамбірського району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем «Фольксваген ЛТ» під керуванням 34-річного жителя цього ж району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій та троє пасажирів «Сеату». Водія госпіталізовано в травматолочічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, вивих лівого кульшового суглобу, рвані рани голови, алкогольне сп’яніння». 29-річного жителя Старосамбірського району госпіталізовано у хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різані рани волосистої ділянки голови». В реанімаційне відділення госпіталізовано 19-річну мешканку цього ж району, у неї медики діагностували: «закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом нижньої щелепи із зміщенням, тупу травму грудної клітки і живота». У 18-річної жительки Старосамбірського району – «закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, множинні рвані рани голови, закриту тупу травму живота, розрив селезінки».

Окрім цього у ДТП постраждала також пасажирка автомобіля «Фольксваген». 31-річну мешканку Старосамбірського району з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобної ділянки голови, забій обох колінних суглобів та правого гомілково-ступеневого суглобу» госпіталізовано в хірургічне відділення.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області