У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО

У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО

16:42 01.09.2017
  • У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО
  • У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО
  • У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО
  • У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО
  • У Києві в наркодилерів вилучили понад 100 кг. сировини для виготовлення амфетаміну. ФОТО

Київською місцевою прокуратурою №7 спільно ГУ БКОЗ СБУ викрито трьох учасників злочинної групи, які займалися масовим збутом забороненої в обігу речовини (фенілнітропропен), що використовується для виготовлення психотропного наркотичного засобу - амфетаміну.

Під час проведення 6 одночасних обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у складських приміщеннях та в «нарколабораторії» вилучено понад 100 кг фенілнітропропену, обладнання для виготовлення психотропних наркотиків, банківські картки, на які замовники наркосировини перераховували грошові кошти, а також інші речові докази.

 
Згідно з матеріалами слідства, щодня зловмисники реалізовували наркозбувачам до 5 кг фенілнітропропену. За розцінками «чорного ринку» 50 гр такої речовини коштує близько 800 гривень.
 
На даний час 3 зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України, їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 311 КК України (незаконний збут прекурсорів), а також за ч. 1 ст. 306 КК України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу прекурсорів).
 
Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За матеріалами прес-служби прокуратури Києва
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