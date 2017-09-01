На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, четверо людей поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 01 вересня, близько 01:40 в селі Бусовисько, Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 21-річний житель Старосамбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, здійснив наїзд на бетонну опору електромережі та перекинувся.

Внаслідок автопригоди чотирьох пасажирів автомобіля, віком 23, 19, 18 та 17 років, госпіталізовано в хірургічне відділення центральної районної лікарні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області