На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, четверо людей поранені. ФОТО
На Львівщині автомобіль влетів у перешкоду, четверо людей поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 01 вересня, близько 01:40 в селі Бусовисько, Старосамбірського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Сітроен Берлінго», 21-річний житель Старосамбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, здійснив наїзд на бетонну опору електромережі та перекинувся.
Внаслідок автопригоди чотирьох пасажирів автомобіля, віком 23, 19, 18 та 17 років, госпіталізовано в хірургічне відділення центральної районної лікарні.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області