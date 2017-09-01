На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО

На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО

13:00 01.09.2017
  • На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО
  • На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО
  • На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО

01 вересня о 03:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі   Харків - Сімферополь  Мелітопольського району, сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалось на місці події зіткнулися два легкових  автомобілі  ВАЗ 1111 та «Mazda 6» .

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ загинула на місці пригоди, водій автомобіля доставлений до Мелітопольської центральної лікарні. Підрозділом ДСНС проведено деблокування тіла загиблої з конструкцій автомобіля. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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