На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО

01 вересня о 03:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Харків - Сімферополь Мелітопольського району, сталась дорожньо-транспортна пригода.

Як з’ясувалось на місці події зіткнулися два легкових автомобілі ВАЗ 1111 та «Mazda 6» .

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ загинула на місці пригоди, водій автомобіля доставлений до Мелітопольської центральної лікарні. Підрозділом ДСНС проведено деблокування тіла загиблої з конструкцій автомобіля. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області