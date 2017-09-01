На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО
На Запоріжжі під час ДТП жахливо загинула пасажирка автомобіля. ФОТО
01 вересня о 03:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Харків - Сімферополь Мелітопольського району, сталась дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалось на місці події зіткнулися два легкових автомобілі ВАЗ 1111 та «Mazda 6» .
Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля ВАЗ загинула на місці пригоди, водій автомобіля доставлений до Мелітопольської центральної лікарні. Підрозділом ДСНС проведено деблокування тіла загиблої з конструкцій автомобіля. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області