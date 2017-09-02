У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО

У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО

16:00 02.09.2017
  • У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО
  • У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО

О 13:35 до Служби порятунку «101» у м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Д.Галицького потрібна допомога лікарям екстреної медичної допомоги.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що вінничанин, займаючись господарськими справами, випав з балкону другого поверху власної квартири на піддашок під’їзду. Бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання спустили постраждалого чоловіка та передали медикам.

До проведення аварійно-рятувальних робіт від Служби порятунку було залучено п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області

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