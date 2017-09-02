У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО
У Вінниці пожежні надали допомогу людині, яка випала з вікна. ФОТО
О 13:35 до Служби порятунку «101» у м. Вінниці надійшло повідомлення про те, що на вул. Д.Галицького потрібна допомога лікарям екстреної медичної допомоги.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що вінничанин, займаючись господарськими справами, випав з балкону другого поверху власної квартири на піддашок під’їзду. Бійці ДСНС за допомогою спеціального обладнання спустили постраждалого чоловіка та передали медикам.
До проведення аварійно-рятувальних робіт від Служби порятунку було залучено п’ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області