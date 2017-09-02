Кошмарна ДТП на трасі у Запорізькій області забрала життя людини. ФОТО

О 03:44 на 398 км автошляху «Харків-Сімферополь» поблизу села Спаське Мелітопольського району сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими.

Встановлено, що водій автомобіля «Мазда» виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем «ВАЗ» під керуванням водія 1960 року народження. В результаті аварії жінка-пасажир 1962 року народження від отриманих травм загинула на місці події. Водія автомобіля ВАЗ з травмами госпіталізували до лікарні.

Перевіркою встановлено, що водій автомобіля «Мазда» - мешканець міста Дніпро 1985 року народження знаходився в нетверезому стані. На даний час його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Як відомо, санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області