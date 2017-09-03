На Луганщині бус збив одразу два велосипеди з матерями та дітьми. ФОТО

На вул. Центральній с. Нова Астрахань, сталося зіткнення автомобіля марки «Iveco Daily 59E» з двома велосипедами.

На велосипедах перевозились діти.

За словами 29-річного водія, ДТП сталася через раптову технічну несправність іномарки – у мікроавтобуса зламалось рульове керування.

Внаслідок автопригоди велосипедисти та їх маленькі пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Всіх чотирьох, а саме матерів та їх дітей 7-річного та 6-річного віку, негайно госпіталізовано до Рубіжанської міської лікарні.



За цим фактом в Кремінському відділі поліції порушено кримінальну справу.

Чи справді мініавтобус був у несправному стані та інші обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди, в якій постраждали маленькі діти, вивчатимуть слідчі.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

