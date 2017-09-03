На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі

На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі

08:00 03.09.2017
  • На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі
  • На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі
  • На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі
  • На Київщині СБУ затримала землевпорядника на чималому хабарі

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві землевпорядника однієї з сільських рад Васильківського району Київщини.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого мешканця сімнадцять з половиною тисяч доларів США. У таку суму землевпорядник оцінив затвердження проектів землеустрою з відведення п’яти земельних ділянок у межах села під індивідуальну забудову та прискорення розгляду питання на сесії сільради.

Співробітники спецслужби затримали посадовця у Печерському районі Києва під час отримання усієї суми хабара в обмін на затверджені проекти на ділянки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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