У Полтаві патрульні затримали серійного грабіжника дітей. ФОТО

Поліцейські затримали чоловіка, який грабував на вулиці малолітніх

Відділенням поліції № 1 міста Полтава розпочато кримінальне провадження відносно 37-річного полтавця, якого відразу після скоєння пограбування затримали патрульні поліцейські.

Біля одного з будинків по вулиці Соборності зловмисник напав на 9-річного хлопчика, відібрав у нього велосипед та поїхав на ньому геть.

«У ході досудового розслідування нашим працівникам вдалось отримати докази причетності чоловіка до скоєння ще одного подібного пограбування, - розповів начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно. – Сталось це у мікрорайоні Половки.

Він підійшов до 12-річного хлопчика та погрожуючи фізичною розправою також відібрав у нього велосипед».



Затриманий раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок, пограбувань, незаконне заволодіння автотранспортом.

Зараз відносно нього розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, скоєний повторно). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Судом зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.



Поліцейські встановлюють можливу причетність чоловіка до скоєння інших подібних злочинів на території міста Полтава. Зважаючи на це, потерпілих у інших злочинах або свідків, які впізнали на фото даного чоловіка, просимо звертатись до відділення поліції № 1 міста Полтава або повідомляти інформацію до чергової частини ВП № 1 міста Полтава за номером телефону 51-77-28.

За матеріалами прес-служби патрульної поліції Полтави

