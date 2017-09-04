На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО

На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО

06:30 04.09.2017
  • На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО
  • На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО
  • На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО
  • На Рівненщині автомобіль вилетів на зупинку, є тяжко поранені. ФОТО

Минулих вихідних у результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у селі Хорів, тяжко травмувалася місцева жителька.

Близько 11.20 години 33-річний мешканець міста Нетішин, керуючи автомобілем «Citroen Berlingo», не вибрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався у зупинку громадського транспорту. У цей час там перебувала 42-річна місцева жителька, яка чекала маршрутку.

Жінку із закритою важкими травмами спина та хребта госпіталізували у травматологічне відділення Острозької центральної районної лікарні.

Водія транспортного засобу освідчили на предмет алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 3,22 проміле.

За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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