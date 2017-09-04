У Львові патрульними затримані двоє, які порізали підлітка та жінку. ФОТО

Близько 02 години ночі патрульних 2-го батальйону викликали на вулицю Героїв Упа, де за словами заявниці, її сину завдали ножові поранення.

Коли інспектори приїхали на місце інциденту, то виявили двох осіб – 15-річного хлопця та 27-річну жінку з різаними ранами ніг. За словами присутніх очевидців, нанесли поранення візуально знайомі особи. Потерпілих госпіталізували, а описи нападників передали усім екіпажам патрульної поліції. На місце викликали слідчих.

При обстеженні територій, неподалік патрульні виявили двох осіб, які відповідали описам заявників, згодом вони їх упізнали. Затриманими виявилися, раніше судимий за незаконне поводження з вогнепальною зброєю, другому затриманому 39 років.

Осіб доставили у Франківський відділ поліції. Попередня кваліфікація події за ч.4 ст.296, а саме хуліганство вчинене групою осіб із застосуванням холодної зброї, заздалегідь заготовленої для нанесення тілесних ушкоджень.

Покарання, яке передбачає ця стаття – позбавлення волі від 3 до 7 років.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

