Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО

Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО

07:41 04.09.2017
  • Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО
  • Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО

Близько 05-ї ранку, на телефон «102» надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі Полтава - Кременчук, поблизу села Розсошенці Полтавського району, сталася ДТП за участю трьох автомобілів, є потерпілі.

Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що водій «Volkswagen Polo», виконуючи обгін мікроавтобуса, за попередньою інформацією, з порушеннями правил дорожнього руху, допустив зіткнення із зустрічним легковиком «Geely».

Водій мікроавтобуса «Renault Master», з метою уникнення зіткнення, скерував свій транспорт у кювет.

У результаті аварії загинула 35-річна пасажир «Geely».

Серед травмованих:28-річний водій «Volkswagen» та його пасажири – двоє полтавців віком 28 та 30 років;34-річний водій та 4-річна пасажир «Geely» (мешканці Кобеляцького району).

На місці події працюють працівники поліції, всі обставини та причини аварії з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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