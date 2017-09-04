Одна людина загинула та п’ятеро поранені у ДТП на Полтавщині. ФОТО

Близько 05-ї ранку, на телефон «102» надійшло повідомлення про те, що на автомобільній дорозі Полтава - Кременчук, поблизу села Розсошенці Полтавського району, сталася ДТП за участю трьох автомобілів, є потерпілі.

Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що водій «Volkswagen Polo», виконуючи обгін мікроавтобуса, за попередньою інформацією, з порушеннями правил дорожнього руху, допустив зіткнення із зустрічним легковиком «Geely».



Водій мікроавтобуса «Renault Master», з метою уникнення зіткнення, скерував свій транспорт у кювет.



У результаті аварії загинула 35-річна пасажир «Geely».



Серед травмованих:28-річний водій «Volkswagen» та його пасажири – двоє полтавців віком 28 та 30 років;34-річний водій та 4-річна пасажир «Geely» (мешканці Кобеляцького району).



На місці події працюють працівники поліції, всі обставини та причини аварії з’ясовуються.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

