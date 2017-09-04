View the full image У ДТП на Вінниччині одна літня жінка загинула та ще дві поранені. ФОТО

View the full image У ДТП на Вінниччині одна літня жінка загинула та ще дві поранені. ФОТО



На автодорозі Вапнярка-Крижопіль сталась ДТП за участі автомобілів "ЗАЗ-110308" та "ГАЗ-2410", в якій одна жінка загинула та ще дві травмовані.

Поліція з’ясовує обставини автопригоди.

Попередньо встановлено, що, виїжджаючи на головну дорогу Вапнярка-Крижопіль, з боку с. Вербова, 86-річний водій ЗАЗу допустив зіткнення з автомобілем "ГАЗ-2410".

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля "ЗАЗ", 85-річна жителька с. Вербова отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події. Дві жінки 71 та 89 років, які знаходились у цьому ж автомобілі, отримали тілесні ушкодження - одна з них госпіталізована.

Слідчими призначено ряд експертиз у рамках розпочатого за фактом дорожньо-транспортної пригоди кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області