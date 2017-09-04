Таран бусів на Харківщині: двоє загиблих, п’ятнадцятеро поранених. ФОТО

В результаті ДТП загинули 44 та 51-річна жінка. Двох постраждалих госпіталізували до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, 15 осіб доставили до Валківської ЦРЛ з травмами різного ступенями тяжкості.

Днями, о 08:10, до чергової частини Валківського відділу поліції по телефону надійшло повідомлення, що на автошляху Київ–Харків–Довжанський на 411 кілометрі сталося ДТП з постраждалими.



Попередньо встановлено, що поблизу селища Рідкодуб Валківського району водій мікроавтобуса «Форд Транзит», рухаючись в напрямку Києва, не впорався з керуванням та допустив лобове зіткнення з автомобілем «Фольксваген», в якому знаходилось 8 пасажирів. У «Форді» знаходились 10 пасажирів.



За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Слідчі дії проводить слідче управління ГУНП в Харківській області.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

