Підозрюваного в озброєному нападі на пошту затримано на Полтавщині. ФОТО

Проведеним комплексом розшукових дій встановлено, що 32-річний житель Шишацького району 28-го серпня на автомобілі «Daewoo» приїхав до відділення «Нової пошти» у селі Сенча Лохвицького району.

Погрожуючи 29-річному працівникові рушницею, зв’язав його, забрав 27 тисяч гривень із каси та товарів на суму близько 150-ти тисяч гривень. Коштовні матеріальні цінності він завчасно замовив у різних інтернет-магазинах способом «післяоплати» на вказане відділення.

Як повідомив начальник поліції Полтавської області Олег Бех:

«У ході реалізації санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено речові докази, а саме викрадені із відділення речі та рушницю. Чоловіку оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Працівниками поліції та прокуратури Полтавщини встановлюється його причетність до скоєння інших розбійних нападів, вчинених аналогічним способом на території Полтавської області.»

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавьскій області