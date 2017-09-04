На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО
На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО
О 10:51 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Кагарлик — Халча автомобіль врізався у дерево.
За вказаною адресою було направлено чергове відділення бійців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.
За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники обережно деблокували водія та транспортували його до автомобіля швидкої медичної допомоги.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області