На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО

На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО

11:42 04.09.2017
  • На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО
  • На Київщині легковик врізався у дерево, водія діставали рятувальники. ФОТО

О 10:51 до оперативно-диспетчерської служби Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Кагарлик — Халча автомобіль врізався у дерево.

За вказаною адресою було направлено чергове відділення бійців 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Кагарлик.

За допомогою гідравлічного інструменту рятувальники обережно деблокували водія та транспортували його до автомобіля швидкої медичної допомоги.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області 

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