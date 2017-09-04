У Києві водій згорів живцем у кабіні вантажного автомобіля. ФОТО

У Києві водій згорів живцем у кабіні вантажного автомобіля. ФОТО

12:22 04.09.2017
  • У Києві водій згорів живцем у кабіні вантажного автомобіля. ФОТО
  • У Києві водій згорів живцем у кабіні вантажного автомобіля. ФОТО

О 02:39 до пожежно-рятувальної служби м. Києва надійшло повідомлення про загоряння автомобіля КАЗ, що був припаркований на території приватної садиби в провулку Будьонного.

О 03:16 вогнеборці загасили полум’я. Під час ліквідації пожежі в транспортному засобі було виявлено тіло чоловіка.

За попередніми даними, до займання призвело необережне поводження померлим з вогнем при палінні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві

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