У Києві водій згорів живцем у кабіні вантажного автомобіля. ФОТО

О 02:39 до пожежно-рятувальної служби м. Києва надійшло повідомлення про загоряння автомобіля КАЗ, що був припаркований на території приватної садиби в провулку Будьонного.

О 03:16 вогнеборці загасили полум’я. Під час ліквідації пожежі в транспортному засобі було виявлено тіло чоловіка.

За попередніми даними, до займання призвело необережне поводження померлим з вогнем при палінні.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Києві