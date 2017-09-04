Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО

Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО

12:42 04.09.2017
  • Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО
  • Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО
  • Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО
  • Пожежні Чернігівщини деблокували водія із розбитого автомобіля. ФОТО

О 06:32 на 131 км автодороги «Київ-Чернігів-Нові Яриловичі» поблизу с. Ягідне Чернігівського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

У результаті зіткнення легкового автомобіля "Ford Mondeo" з електроопорою, 30-річного водія затисло конструкціями понівеченого легковика.

Для проведення невідкладних робіт залучалося відділення аварійно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Чернігівській області.

Рятувальники деблокували постраждалого та за допомогою спеціальних нош перенести чоловіка до карети швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації у травматологічне відділення Чернігівської міської лікарні № 2.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Чернігівській області

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