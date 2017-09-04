На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО

У Барському районі водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. В результаті аварії 69-річний пасажир легковика загинув на місці пригоди, водій – у лікарні.

Аварія сталась на відрізку дороги Попівці – Шипинки.

Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та, з’їхавши в кювет, допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії водій з травмами госпіталізований, а його дідусь, який перебував в салоні іномарки, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області