На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО
На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО
У Барському районі водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. В результаті аварії 69-річний пасажир легковика загинув на місці пригоди, водій – у лікарні.
Аварія сталась на відрізку дороги Попівці – Шипинки.
Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та, з’їхавши в кювет, допустив зіткнення з деревом.
Внаслідок аварії водій з травмами госпіталізований, а його дідусь, який перебував в салоні іномарки, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області