На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО

На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО

17:00 04.09.2017
  • На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО
  • На Вінниччині легковик врізався у дерево, є загиблі та поранені. ФОТО

У Барському районі водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. В результаті аварії 69-річний пасажир легковика загинув на місці пригоди, водій – у лікарні.

Аварія сталась на відрізку дороги Попівці – Шипинки.

Попередньо встановлено, що 22-річний водій автомобіля «Volkswagen Passat» не впорався з керуванням та, з’їхавши в кювет, допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок аварії водій з травмами госпіталізований, а його дідусь, який перебував в салоні іномарки, отримав тілесні ушкодження несумісні з життям.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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