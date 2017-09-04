На Львівщині під час ДТП зіткнулись вантажівки, є поранені. ФОТО
На Львівщині під час ДТП зіткнулись вантажівки, є поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 04 вересня, близько 09:30 на автодорозі «Київ – Чоп» неподалік села Козьова Сколівського району.
Попередньо встановлено, що зіткнулись вантажівки «Вольво», якою керував громадянин Білорусі та «ДАФ», за кермом якої перебував мешканець Вінницької області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Водію ДАФ лікарі встановлюють діагноз.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області