У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО

У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО

16:40 04.09.2017
  • У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО
  • У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО

Патрульні зупинили чоловіка, який в парку намагався зробити собі ін’єкцію.

Під час пішого патрулювання на території парку ім. Глоби поліцейські помітили підозрілу особу. Чоловік сидів на пеньку, оголивши коліно, і тримав у руках шприц із речовиною, схожою на наркотичну. Просто серед парку він збирався зробити собі ін’єкцію.

Охоронці порядку миттєво відреагували на такі дії і завадили громадянину. Чоловік розповів, що сам не місцевий, а мешкає в одному з сіл області. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила шприц та стала з’ясовувати усі обставини події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра

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