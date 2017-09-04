У Дніпрі патрульні поліцейські зламали кайф затятому наркоману. ФОТО

Патрульні зупинили чоловіка, який в парку намагався зробити собі ін’єкцію.

Під час пішого патрулювання на території парку ім. Глоби поліцейські помітили підозрілу особу. Чоловік сидів на пеньку, оголивши коліно, і тримав у руках шприц із речовиною, схожою на наркотичну. Просто серед парку він збирався зробити собі ін’єкцію.

Охоронці порядку миттєво відреагували на такі дії і завадили громадянину. Чоловік розповів, що сам не місцевий, а мешкає в одному з сіл області. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила шприц та стала з’ясовувати усі обставини події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра