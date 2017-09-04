На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО

На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО

20:00 04.09.2017
  • На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО
  • На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО
  • На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО
  • На Волині позашляховик врізався у рейсовий автобус, є поранені. ФОТО

На автодорозі Київ-Ковель-Ягодин, поблизу села Старі Кошари Ковельського району автомобіль «Hyundai Santa Fe» врізався у рейсовий автобус «DAF». Внаслідок зіткнення водія кросовера госпіталізували.

Ніхто із пасажирів автобуса не постраждав. 

Близько 14:30, водій автомобіля «Citroen Jumper», 26-річний ковельчанин, не надав перевагу у русі кросоверу «Hyundai Santa Fe», під керуванням 30-річного жителя селища Ратне. Уникаючи зіткнення «Hyundai» виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у рейсовий автобус «DAF», сполученням «Луцьк-Варшава».

Внаслідок автопригоди водій кросовера отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації районної лікарні. Водій та пасажири автобуса не постраждали.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. 

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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