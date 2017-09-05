На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО
На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО
Cпівробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника відділення соціально-психологічної служби одного із виправних закладів Рівненщини.
Правоохоронці встановили, що лейтенант внутрішньої служби вимагав від знайомих засудженого п’ятсот доларів США за «вирішення» питання про умовно-дострокове звільнення.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабара поблизу районної лікарні.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, начальнику відділення оголошено про підозру в скоєнні злочину.
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Тривають слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ