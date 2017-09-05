На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО

На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО

04:00 05.09.2017
  • На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО
  • На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО
  • На Рівненщині СБУ затримала на хабарі керівника виправного закладу. ФОТО

Cпівробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника відділення соціально-психологічної служби одного із виправних закладів Рівненщини.

Правоохоронці встановили, що лейтенант внутрішньої служби вимагав від знайомих засудженого п’ятсот доларів США за «вирішення»  питання про умовно-дострокове звільнення.

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання всієї суми хабара поблизу районної лікарні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, начальнику відділення оголошено про підозру в скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Тривають слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ 

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