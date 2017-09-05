У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів

У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів

00:00 05.09.2017
  • У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів
  • У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Києві  реалізатора фальшивих доларів США.

Правоохоронці встановили, що ділок планував продати майже сто тисяч підроблених доларів США за половину від їхньої вартості.

Співробітники СБ України затримали зловмисника в одній із кав’ярень в Оболонському районі столиці під час спроби збуту чергової партії високоякісних фальшивок у сумі три з половиною тисячі доларів США.

За інформацією спецслужби підроблені купюри контрабандно переправлялися в Україну з однієї з країн Західної Європи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. 

За матеріалами прес-центру СБУ

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