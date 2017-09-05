У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів
У Києві СБУ виявила та затримала реалізатора фальшивих доларів
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили у Києві реалізатора фальшивих доларів США.
Правоохоронці встановили, що ділок планував продати майже сто тисяч підроблених доларів США за половину від їхньої вартості.
Співробітники СБ України затримали зловмисника в одній із кав’ярень в Оболонському районі столиці під час спроби збуту чергової партії високоякісних фальшивок у сумі три з половиною тисячі доларів США.
За інформацією спецслужби підроблені купюри контрабандно переправлялися в Україну з однієї з країн Західної Європи.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ