У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО

У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО

06:30 05.09.2017
  • У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО
  • У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО
  • У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО

Черговий виклик отримали патрульні днями близько 11-ї години ранку.

Заявник повідомляв, що на мосту на Миколаївському шосе стоїть дівчина, яка хоче скоїти суїцид.

На місце негайно вирушив один з екіпажів. Там інспектори дійсно побачили громадянку на мосту. Вона кричала, що не хоче жити й зараз зіскочить. Поліцейські наблизились до дівчини. Патрульним під час бесіди вдалось умовити її відійти від краю та спуститись.

Інспектори надали 21-річній жительці Херсона домедичну допомогу та викликали карету швидкої.

Дівчину госпіталізували.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

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