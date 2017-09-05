У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО
У Херсоні патрульні відмовили молоду дівчину від самогубства. ФОТО
Черговий виклик отримали патрульні днями близько 11-ї години ранку.
Заявник повідомляв, що на мосту на Миколаївському шосе стоїть дівчина, яка хоче скоїти суїцид.
На місце негайно вирушив один з екіпажів. Там інспектори дійсно побачили громадянку на мосту. Вона кричала, що не хоче жити й зараз зіскочить. Поліцейські наблизились до дівчини. Патрульним під час бесіди вдалось умовити її відійти від краю та спуститись.
Інспектори надали 21-річній жительці Херсона домедичну допомогу та викликали карету швидкої.
Дівчину госпіталізували.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона