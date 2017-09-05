У Рівному п’яний як чіп збоченець чіплявся на вулиці до дітей. ФОТО

У Рівному п’яний як чіп збоченець чіплявся на вулиці до дітей. ФОТО

07:00 05.09.2017
  • У Рівному п’яний як чіп збоченець чіплявся на вулиці до дітей. ФОТО
  • У Рівному п’яний як чіп збоченець чіплявся на вулиці до дітей. ФОТО
  • У Рівному п’яний як чіп збоченець чіплявся на вулиці до дітей. ФОТО

Чоловіка, який чіплявся до дітей, патрульні затримали з допомогою випадкових свідків.

Ввечері патрульним надійшло повідомлення про підозрілу особу, яка чіплялась до малолітніх дітей. Коли патрульні прибули на місце події на вулиці Князя Володимира, то побачили натовп людей, які оточили чоловіка. З їх слів, ця особа чіплялась з непристойними пропозиціями до дітей.

41-річного рівнянина затримали, доставили до міського відділу поліції, освідували на стан сп'яніння (постанова за ч.2 ст.178 КупАП – Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, повторність). Інспектори відібрали пояснення у очевидців події.

Стосовно особи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.156 КК (Розбещення неповнолітніх).

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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