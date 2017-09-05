У Херсоні п’яний водій розсмішив патрульних, але все одно був затриманий. ФОТО

У Херсоні п’яний водій розсмішив патрульних, але все одно був затриманий. ФОТО

У Херсоні п’яний водій розсмішив патрульних, але все одно був затриманий. ФОТО

Чоловік за кермом транспортного засобу порушував ПДР та мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.

На вулиці 49-ї Гвардійської Дивізії у Херсоні патрульні звернули увагу на автомобіль Peugeot, який рухався із порушенням ПДР, тож інспектори зупинили його.

Коли поліцейські підійшли до автомобіля, одразу побачили, як водій намагається переміститися на сидіння поруч, у той час як на ньому вже сидів пасажир.

Під час спілкування з чоловіком інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Більше того, він не надав для перевірки відповідні документи й відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння на місці й у медичному закладі.

Правоохоронці встановили особу порушника та склали на нього адмінматеріали за ст. 126 (Керування без відповідних документів) та ст. 130 (Керування у стані сп'яніння) КУпАП. Автомобіль Peugeot евакуювали на штрафмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області