На Прикарпатті бус злетів з моста, троє людей дістали поранення. ФОТО

Автопригода сталась на світанку, близько 04 години у с.Уторопи.

Водій легковика не впорався з керуванням та допустив наїзд на металеве огородження моста, а відтак впав на берег річки.

До поліції надійшло повідомлення по спецлінії «102» від чергового лікаря Косівської ЦРЛ про те, що за медичною допомогою звернулися троє потерпілих у ДТП жителів с.Уторопи Косівського району.

Зокрема, водій легковика 1996 р.н. із діагнозом ЗЧМТ, струс головного мозку та його односельчани – обидва пасажири 1993 р.н., яким діагностовано ЗЧМТ, рвану рану гомілки, СГМ та гематому голови.

Виїздом на місце події працівників слідчо-оперативної групи встановлено, що водій, житель с. Уторопи, керуючи власним автомобілем марки Мерседес Бенц Віто-111, рухаючись в напрямку м. Косів на автомобільній дорозі Р -24 сполученням Татарів-Камянець-Подільський, у с. Уторопи, не врахував погодні умови, проявив неуважність та здійснив наїзд на металеве огородження моста через річку Уторопка, внаслідок чого автомобіль із двома пасажирами впав на берег річки.

Автомобіль вилучено та поміщено на території Косівського ВП ГУНП. Водій, як встановлено, перебував за кермом в стані алкогольного сп’яніння (1.3 проміле).

Проводиться перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області