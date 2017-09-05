На Закарпатті літній велочипедист потрапив під авто та до лікарні. ФОТО

У місті Перечин, сталась аварія. У ДТП постраждав 70-річний місцевий мешканець.

Слідчо-оперативна група, що прибула за викликом водія авто, який і скоїв наїзд на пенсіонера, встановила попередні обставини інциденту.

Слідчі з‘ясували, що 27-річний мешканець села Раково, рухаючись на своєму авто «Volkswagen» у напрямку Ужгорода, на вулиці Ужгородській здійснив наїзд на велосипедиста, який їхав у попутному напрямку, посередині вулиці, перед авто, повернув направо.



Внаслідок невдалого маневру пенсіонер і опинився під колесами авто. Потерпілий отримав тілесні ушкодження різного ступеню.

У лікарні в нього діагностували внутрішню черепно-мозкову травму, забій головного мозку середнього ступеню, перелом основи черепа, перелом скроневої кістки та внутрішньомозкову гематому. Без свідомості його направили для госпіталізації до обласної клінічної лікарні ім. Новака.



Автомобіль винуватця аварії та велосипед потерпілого доправили на штрафмайданчик Перечинського відділення поліції.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

