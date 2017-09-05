Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО

Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО

10:20 05.09.2017
  • Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО
  • Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО
  • Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО
  • Жінка та крихітна дитина постраждали під час пожежі на Полтавщині. ФОТО

О 07:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в приватному житловому будинку на вул. Радгоспній, що в с. Кам’яні Потоки Кременчуцького району.

Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля на площі 40 кв. м.  та домашнє майно.  З місця пожежі громадянку 1987 р.н., направлено до реанімаційного відділення Кременчуцької центральної районної лікарні з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння та хлопчика 2017 р.н., з опіками тулуба направлено до реанімаційного відділення дитячої лікарні м. Кременчука.

Пожежу було локалізовано о 07:58, а о 08:22 – ліквідовано. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Вогнеборці не допустили поширення полум’я на сусідський житловий будинок.

До гасіння залучалися 5 чоловіків особового складу 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі наразі встановлюється.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області

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