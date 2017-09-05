На Буковині просто на капоті легковика загинув збитий велосипедист. ФОТО

На Буковині просто на капоті легковика загинув збитий велосипедист. ФОТО

20:32 05.09.2017
  • На Буковині просто на капоті легковика загинув збитий велосипедист. ФОТО
  • На Буковині просто на капоті легковика загинув збитий велосипедист. ФОТО
  • На Буковині просто на капоті легковика загинув збитий велосипедист. ФОТО

Наразі поліцейські з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Трагічна автопригода сталася зранку 05 вересня на одній із вулиць районного центру.

Зі слів 44-річного водія автомобіля «ВАЗ», велосипедист, котрий рухався у попутному напрямку, раптово виїхав на проїжджу частину дороги. Шофер не встиг зреагувати та допустив наїзд на велосипедиста. Від отриманих травм той загинув на місці події.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу. Поліцейські встановили особу велосипедиста. Ним виявився 67-річний житель села Панки. За результатами медичного освідчення на момент аварії водій «ВАЗу» був тверезий.

Для з’ясування обставин смертельної ДТП призначено низку експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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