В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО

В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО

04:00 06.09.2017
  • В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО
  • В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО
  • В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО
  • В Одеській області СБУ затримала прокурора під час отримання хабара. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України спільно з Генеральною інспекцією Генпрокуратури викрили на хабарі працівника Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області.

Правоохоронці встановили, що прокурор вимагав двадцять тисяч гривень від місцевого мешканця. За таку суму зловмисник обіцяв не поновлювати раніше закрите кримінальне провадження за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом.

Співробітники спецслужби затримали прокурора у районному центрі під час отримання другої частини хабара у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень.

Затриманому повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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