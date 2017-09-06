Поліція знайшла матір, яка викинула новонароджену дитину на смітник. ФОТО

Нагадаємо, 31 серпня до місцевого відділення поліції у Тернополі надійшло повідомлення від жителя одного із сіл, який сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини.

Оперативники встановили усі обставини трагедії. Перевірка чи не усіх житлових масивів міста, відпрацювання інформації, яка надходила від небайдужих громадян – усі ці заходи дали позитивний результат.

За кілька днів поліцейські розшукали в одному з медичних закладів 30-річну мешканку обласного центру. Вона намагалася ввести в оману слідчих, адже спочатку заперечувала свою вагітність, стверджуючи, що лікує одну з хвороб статевої системи, а вже згодом заявила, що народила хлопчика. Однак зрештою розповіла усі подробиці.

Як стало відомо, жінка вже має 5-річну донечку. Але від новонародженої дитини вирішила позбавитись. За попередніми даними породілля народжувала вдома у туалеті. Стверджує, дитина народилася мертвою, тому й вирішила одразу її позбутися. Матір породіллі допомогла загорнути дитину та винести на смітник.

Обшук в квартирі жінки допоміг виявити докази, які підтвердили, що маля народилося саме там. Відтак жінка у скоєному зізналася.

За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження згідно статті 117 ККУ. Триває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смерті новонародженої дівчинки.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК Національної поліції України