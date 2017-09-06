У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО
У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО
Попередньо встановлено, що 46-річний водій автомобіля «BMW X5», виїжджаючи з прибудинкової дороги по вулиці Зодчих, не надав перевагу в русі мотоциклу «Kawasaki» та допустив зіткнення з транспортним засобом.
В результаті автопригоди 31-річний мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці пригоди.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області