У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО

У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО

07:42 06.09.2017
  • У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО
  • У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО
  • У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО
  • У Вінниці престижна іномарка на смерть збила мотоцикліста. ФОТО

Попередньо встановлено, що 46-річний водій автомобіля «BMW X5», виїжджаючи з прибудинкової дороги по вулиці Зодчих, не надав перевагу в русі мотоциклу «Kawasaki» та допустив зіткнення з транспортним засобом.

В результаті автопригоди 31-річний мотоцикліст від отриманих травм загинув на місці пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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