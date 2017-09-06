У Харкові п’яні нелюди безжально вбили нещасну пенсіонерку. ФОТО

Правоохоронці протягом доби затримали чоловіків, які проникли до квартири жінки та скоїли на неї напад.

Днями о 21:30 до Основ'янського відділу поліції надійшло повідомлення, що в одній з квартир району виявлено тіло 80-річної жінки без ознак життя. Згідно з висновком експертів, причиною смерті стала закрита травма грудної клітини.

Як розповів начальник Основ’янського відділу поліції Ігор Колінко, під час розшукових заходів були затримані двоє 46-річних харків’ян.

Чоловіки скоїли злочин, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп’яніння. Вони планували вирушити до квартири майбутньої тещі одного з затриманих, проте переплутали під’їзди та квартири.



Того вечора зловмисники постукали в квартиру невідомої жінки. Коли господиня відчинила двері, чоловіки нанесли їй кілька ударів, від яких жінка впала. Травми виявились несумісними із життям. Побачивши, що накоїли, зловмисники почали нишпорити по кімнаті, знайшли 2 тисячі гривень та залишили місце злочину.



Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 187 (розбій) та ч.2 пункт 6, 12 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкціями даних статей передбачає довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

