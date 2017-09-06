У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО

У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО

22:30 06.09.2017
  • У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО
  • У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО
  • У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО
  • У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО
  • У Запоріжжі прокуратура та СБУ прикрили одразу кілька борделів. ФОТО

Прокуратурою Запорізької області спільно з УСБУ в області виявлено та припинено діяльність місць розпусти на території м. Запоріжжя.

Під час проведення обшуків у вказаних місцях працівниками управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури області затримано особу, яка утримувала місця розпусти та двох адміністраторів салону надання інтимних послуг, які здійснювали втягнення осіб в заняття проституцією.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з квітня по вересень 2017 року мешканці міст Запоріжжя та Маріуполя організували, утримували місця розпусти у м. Запоріжжі та здійснювали втягнення осіб жіночої статі у зайняття проституцією.

Затриманим особам повідомлено про підозру за ч.2 ст.302, ч.2 ст.303 КК України.

На даний час прокуратурою області внесено до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії направлені на встановлення всіх обставин вчинених злочинів.

Винним особам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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