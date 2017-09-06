На Буковині практично на рівному місці перекинулась фура. ФОТО
На Буковині практично на рівному місці перекинулась фура. ФОТО
Ваговоз перевозив понад 30 тонн насіння ріпаку. Внаслідок перекидання транспортного засобу ніхто не постраждав.
Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з 32 тонами насіння ріпаку сталася надвечір 05 вересня у селі Атаках Хотинського району.
Рухаючись по об’їзній дорозі районного центру на автомобілі «Scania», 47-річний житель Вінницької області не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.
На кільці вантажівку занесло і вона перекинулася.
За результатами медичного освідчення шофер перебував за кермом тверезим.
Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
На даний час поліцейські з’ясовують причини автопригоди.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області