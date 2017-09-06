На Буковині практично на рівному місці перекинулась фура. ФОТО

Ваговоз перевозив понад 30 тонн насіння ріпаку. Внаслідок перекидання транспортного засобу ніхто не постраждав.

Дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки з 32 тонами насіння ріпаку сталася надвечір 05 вересня у селі Атаках Хотинського району.

Рухаючись по об’їзній дорозі районного центру на автомобілі «Scania», 47-річний житель Вінницької області не врахував дорожньої обстановки та не впорався з керуванням.

На кільці вантажівку занесло і вона перекинулася.



За результатами медичного освідчення шофер перебував за кермом тверезим.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На даний час поліцейські з’ясовують причини автопригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області