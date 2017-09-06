Четверо людей загинули під час страшної ДТП у Рівненській області. ФОТО

Четверо людей загинули під час страшної ДТП у Рівненській області. ФОТО

12:00 06.09.2017
  • Четверо людей загинули під час страшної ДТП у Рівненській області. ФОТО
  • Четверо людей загинули під час страшної ДТП у Рівненській області. ФОТО

06 вересня  близько 06:54 на автодорозі «Київ - Варшава» поблизу с. Масевичі Рокитнівського району, водій легкового автомобіля «OPEL Omega»,  допустив зіткнення з вантажним автомобілем «DAF» (лісовоз). 

Внаслідок ДТП, водій і троє пасажирів  легковика загинули на місці пригоди, один пасажир легковика у важкому стані госпіталізований в Рокитнівську ЦРЛ. Особи травмованого та загиблих встановлюються.

Для звільнення травмованого та загиблих задіяно черговий караул  ГУ ДСНС України у Рівненській області.

На місці працювала СОГ ГУ НП України в Рівненській області. Автодорогу «Київ - Варшава» на ділянці біля с. Масевичі Рокитнівського району перекрито, рух транспорту проводиться через смт. Рокитно Рівненської області.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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