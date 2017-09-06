На Житомирщині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини. ФОТО

На Житомирщині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини. ФОТО

16:00 06.09.2017
  • На Житомирщині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини. ФОТО
  • На Житомирщині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини. ФОТО
  • На Житомирщині під час ліквідації пожежі знайдено тіло людини. ФОТО

Напередодні, о 18:35, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в господарчій будівлі в с. Солодирі Хорошівського району.

На місці події встановлено, що вогнем охоплено дах шлакоблочної будівлі по всій його площі та тюк сіна, що знаходився в одному із приміщень. Існувала загроза поширення полум’я на поруч розташований житловий будинок.

О 18:50 бійці ДСНС локалізували пожежу. Під час розбирання та проливання конструкцій даху, на горищі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Ним виявився власник обійстя, 1975 року народження. Ліквідація пожежі відбулася о 21:00.

Усі обставини пожежі наразі встановлюються правоохоронцями.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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